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ППО збила 10 з 10 "Іскандерів", якими атакували Київ, - Генштаб

Фото: ППО збила 10 з 10 "Іскандерів", якими атакували Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Сили протиповітряної оборони збили 10 з 10 ракет з ОТРК "Іскандер", якими росіяни намагались атакувати Київ вночі 1 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, РФ намагалась поцілити по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури. Однак сили ППО збили всі ворожі об'єкти.

Обстріл Києва 1 червня

Нагадаємо, що вночі 1 червня росіяни вкотре обстріляли Київ. За уточненою інформацією Київської міської військової адміністрації, загинула одна дитина, ще 10 людей травмовано.

Детальніше про наслідки обстрілу можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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