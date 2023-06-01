ПВО сбила 10 из 10 "Искандеров", которыми атаковали Киев, - Генштаб

По информации Генштаба, РФ пыталась попасть по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Однако силы ПВО сбили все вражеские объекты.

Обстрел Киева 1 июня

Напомним, что ночью 1 июня россияне в очередной раз обстреляли Киев. По уточненной информации Киевской городской военной администрации, погиб один ребенок, еще 10 человек травмированы.

Детальнее о последствиях обстрела можно прочитать в материале РБК-Украина.

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