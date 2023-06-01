RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ПВО сбила 10 из 10 "Искандеров", которыми атаковали Киев, - Генштаб

Фото: ПВО сбило 10 из 10 "Искандеров", которыми атаковали Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Силы противовоздушной обороны сбили 10 из 10 ракет из ОТРК "Искандер", которыми россияне пытались атаковать Киев ночью 1 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По информации Генштаба, РФ пыталась попасть по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Однако силы ПВО сбили все вражеские объекты.

Обстрел Киева 1 июня

Напомним, что ночью 1 июня россияне в очередной раз обстреляли Киев. По уточненной информации Киевской городской военной администрации, погиб один ребенок, еще 10 человек травмированы.

Детальнее о последствиях обстрела можно прочитать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПВОГенштаб ВСУ