ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нічна атака на Київ: в КМВА уточнили інформацію про наслідки обстрілу

Новость на русском →
Четвер 01 червня 2023 06:06
Нічна атака на Київ: в КМВА уточнили інформацію про наслідки обстрілу Фото: КМВА оновила дані про наслідки обстрілу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинуло троє людей, ще 14 отримали поранення, а пошкодження будівель є у трьох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Наслідки обстрілу

В Деснянському районі

Загинуло 3 особи, з них 2 дітей (вік 5-6 та 12-13 років), 7 госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.

В житловому будинку вибиті вікна та двері, вибуховою хвилею зірвало балкон, а також:

- зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;
- уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;
- уламками пошкоджений дільничний пункту поліції;
- внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.

Дніпровський район

3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано, в одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна. Крім цього:

- зафіксовано падіння уламків на адміністративну будівлю;
- є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;
- зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

Дарницький район

Інформація щодо постраждалих на даний час відсутня. В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Також:

- пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;
- падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;
- зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.

Нічна атака РФ на Київ 1 червня

В ніч проти 1 червня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Пізніше в столиці пролунало щонайменше п'ять вибухів - місцева влада заявляла про роботу ППО.

Пізніше в КМВА повідомили, що РФ, ймовірно, використовувала для атаки крилаті та балістичні ракети - всі їх було збито.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ вибухи
NEWS
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють