ППО, санкції та оборонна співпраця: Сибіга провів зустріч із представниками Конгресу США
Глава МЗС України Андрій провів зустріч з представниками Палати представників США. Сторони обговорили посилення оборонної співпраці між Україною та Штатами, а також подальші кроки для протидії російській агресії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Сибіга написав у Twitter.
"Я був радий зустрітися з представниками Палати представників США", - зазначив Сибіга.
За його словами, він підтвердив прихильність України до досягнення справедливого миру та поінформував американських партнерів про зростання терору з боку Росії, зокрема проти цивільного населення.
Сибіга наголосив, що Москва відкидає всі мирні ініціативи Києва й у відповідь лише посилює авіаудари. У зв’язку з цим він підкреслив важливість зміцнення системи протиповітряної оборони України.
Під час зустрічі сторони обговорили і необхідність запровадження нових жорстких санкцій проти РФ. Як зазначив представник ОП, мета санкцій - позбавити Росію ресурсів для ведення війни.
"Ми вдячні Конгресу США та обом партіям за їхню непохитну підтримку України в нашій обороні від російської агресії", - додав Сибіга.
Він також привітав позитивні сигнали від Конгресу США щодо готовності підтримувати і розширювати оборонну співпрацю з Україною. За словами посадовця, Україна як відданий союзник готова ділитися своїми знаннями та технологіями.
Сибіга підкреслив, що міцне стратегічне партнерство між Україною і США має ключове значення для забезпечення миру й безпеки в трансатлантичному просторі.
Відновлення поставок зброї США для України
Західні ЗМІ повідомляють, що минулого тижня США тимчасово зупинили постачання окремих видів озброєння Україні. Серед них - ракети для систем протиповітряної оборони та високоточні боєприпаси. У Білому домі пояснили, що така пауза пов’язана з аудитом запасів на американських складах і охоплює не лише Україну, а й інших партнерів США по всьому світу.
Однак після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським 3 липня і на тлі зростання інтенсивності російських атак, президент США Дональд Трамп заявив про намір збільшити обсяг військової допомоги для України.
За даними ЗМІ, рішення призупинити поставки зброї Україні ухвалив Піт Гегсет. Причому він начебто не поінформував про це ані Трампа, ані Конгрес.
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