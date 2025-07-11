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ПВО, санкции и оборонное сотрудничество: Сибига провел встречу с представителями Конгресса США

Пятница 11 июля 2025 23:51
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ПВО, санкции и оборонное сотрудничество: Сибига провел встречу с представителями Конгресса США Фото: глава МИД Украины Андрей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Глава МИД Украины Андрей провел встречу с представителями Палаты представителей США. Стороны обсудили усиление оборонного сотрудничества между Украиной и Штатами, а также дальнейшие шаги для противодействия российской агрессии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Сибига написал в Twitter.

"Я был рад встретиться с представителями Палаты представителей США", - отметил Сибига.

По его словам, он подтвердил приверженность Украины к достижению справедливого мира и проинформировал американских партнеров о росте террора со стороны России, в частности против гражданского населения.

Сибига отметил, что Москва отвергает все мирные инициативы Киева и в ответ только усиливает авиаудары. В связи с этим он подчеркнул важность укрепления системы противовоздушной обороны Украины.

Во время встречи стороны обсудили и необходимость введения новых жестких санкций против РФ. Как отметил представитель ОП, цель санкций - лишить Россию ресурсов для ведения войны.

"Мы благодарны Конгрессу США и обеим партиям за их непоколебимую поддержку Украины в нашей обороне от российской агрессии", - добавил Сибига.

Он также приветствовал позитивные сигналы от Конгресса США о готовности поддерживать и расширять оборонное сотрудничество с Украиной. По словам чиновника, Украина как преданный союзник готова делиться своими знаниями и технологиями.

Сибига подчеркнул, что прочное стратегическое партнерство между Украиной и США имеет ключевое значение для обеспечения мира и безопасности в трансатлантическом пространстве.

Возобновление поставок оружия США для Украины

Западные СМИ сообщают, что на прошлой неделе США временно остановили поставки отдельных видов вооружения Украине. Среди них - ракеты для систем противовоздушной обороны и высокоточные боеприпасы. В Белом доме объяснили, что такая пауза связана с аудитом запасов на американских складах и охватывает не только Украину, но и других партнеров США по всему миру.

Однако после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским 3 июля и на фоне роста интенсивности российских атак, президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить объем военной помощи для Украины.

По данным СМИ, решение приостановить поставки оружия Украине принял Пит Гегсет. Причем он якобы не проинформировал об этом ни Трампа, ни Конгресс.

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