ППО, ракети, артилерія і не тільки: Генштаб показав різноманіття втрат РФ за останню добу

Ситуація на фронті

Нагадаємо, згідно з останньою інформацією Генштабу, на фронті протягом дня відбулося понад 25 бойових зіткнень. Найгарячішим знову був Покровський напрямок.

Константинівський та Лиманський напрямки - наступні за кількістю боїв. На Покровському напрямку, як відомо, йдуть запеклі бої за саме місто Покровськ.

Туди Міноборони доручило вислати значну кількість захисників з різноманітних підрозділів і поки питання синхронізації між бійцями досі складне, про що заявляв глава розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко.