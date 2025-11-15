UA

ППО, ракети, артилерія і не тільки: Генштаб показав різноманіття втрат РФ за останню добу

Фото: РФ втратила також за останню добу спецтехніку та ББМ (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

РФ за останню добу втратила у війні ціле різноманіття зброї, техніки та систем, окрім звичної, приблизно однакової щодня кількості солдатів. Йдеться про 14 крилатих ракет, засоби ППО, РСЗВ і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 15 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 157 400 (+1 000) осіб.
  • танків - 11 350 (+6).
  • бойових броньованих машин - 23 588 (+19) од.
  • артилерійських систем - 34 443 (+20) од.
  • РСЗВ - 1 541 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 244 (+2) од.
  • літаків - 428 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 80 877 (+490) од.
  • крилаті ракети -3 940 (+14) од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 1 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 67 396 (+90) од.
  • спеціальна техніка -3 998 (+2) од.

Фото: також ворог втрачає танки та велику кількість дронів (GeneralStaff.ua)

Ситуація на фронті

Нагадаємо, згідно з останньою інформацією Генштабу, на фронті протягом дня відбулося понад 25 бойових зіткнень. Найгарячішим знову був Покровський напрямок.

Константинівський та Лиманський напрямки - наступні за кількістю боїв. На Покровському напрямку, як відомо, йдуть запеклі бої за саме місто Покровськ.

Туди Міноборони доручило вислати значну кількість захисників з різноманітних підрозділів і поки питання синхронізації між бійцями досі складне, про що заявляв глава розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко.

