ПВО, ракеты, артиллерия и не только: Генштаб показал многообразие потерь РФ за сутки

Ситуация на фронте

Напомним, согласно последней информации Генштаба, на фронте в течение дня произошло более 25 боевых столкновений. Самым горячим снова было Покровское направление.

Константиновское и Лиманское направления - следующие по количеству боев. На Покровском направлении, как известно, идут ожесточенные бои за сам город Покровск.

Туда Минобороны поручило выслать значительное количество защитников из различных подразделений и пока вопрос синхронизации между бойцами до сих пор сложный, о чем заявлял глава разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко.