ua en ru
Сб, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ППО, ракети, артилерія і не тільки: Генштаб показав різноманіття втрат РФ за останню добу

Україна, Субота 15 листопада 2025 07:37
UA EN RU
ППО, ракети, артилерія і не тільки: Генштаб показав різноманіття втрат РФ за останню добу Фото: РФ втратила також за останню добу спецтехніку та ББМ (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

РФ за останню добу втратила у війні ціле різноманіття зброї, техніки та систем, окрім звичної, приблизно однакової щодня кількості солдатів. Йдеться про 14 крилатих ракет, засоби ППО, РСЗВ і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 15 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 157 400 (+1 000) осіб.
  • танків - 11 350 (+6).
  • бойових броньованих машин - 23 588 (+19) од.
  • артилерійських систем - 34 443 (+20) од.
  • РСЗВ - 1 541 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 244 (+2) од.
  • літаків - 428 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 80 877 (+490) од.
  • крилаті ракети -3 940 (+14) од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 1 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 67 396 (+90) од.
  • спеціальна техніка -3 998 (+2) од.

ППО, ракети, артилерія і не тільки: Генштаб показав різноманіття втрат РФ за останню добуФото: також ворог втрачає танки та велику кількість дронів (GeneralStaff.ua)

Ситуація на фронті

Нагадаємо, згідно з останньою інформацією Генштабу, на фронті протягом дня відбулося понад 25 бойових зіткнень. Найгарячішим знову був Покровський напрямок.

Константинівський та Лиманський напрямки - наступні за кількістю боїв. На Покровському напрямку, як відомо, йдуть запеклі бої за саме місто Покровськ.

Туди Міноборони доручило вислати значну кількість захисників з різноманітних підрозділів і поки питання синхронізації між бійцями досі складне, про що заявляв глава розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація фронт Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
У Києві завершили пошукові роботи після удару РФ: що наразі відомо про наслідки
У Києві завершили пошукові роботи після удару РФ: що наразі відомо про наслідки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе