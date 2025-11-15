ППО, ракети, артилерія і не тільки: Генштаб показав різноманіття втрат РФ за останню добу

РФ за останню добу втратила у війні ціле різноманіття зброї, техніки та систем, окрім звичної, приблизно однакової щодня кількості солдатів. Йдеться про 14 крилатих ракет, засоби ППО, РСЗВ і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Фото: також ворог втрачає танки та велику кількість дронів (GeneralStaff.ua)

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 15 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, згідно з останньою інформацією Генштабу, на фронті протягом дня відбулося понад 25 бойових зіткнень. Найгарячішим знову був Покровський напрямок.

Константинівський та Лиманський напрямки - наступні за кількістю боїв. На Покровському напрямку, як відомо, йдуть запеклі бої за саме місто Покровськ.

Туди Міноборони доручило вислати значну кількість захисників з різноманітних підрозділів і поки питання синхронізації між бійцями досі складне, про що заявляв глава розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко.