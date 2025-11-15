ПВО, ракеты, артиллерия и не только: Генштаб показал многообразие потерь РФ за сутки

РФ за последние сутки потеряла в войне целое многообразие оружия, техники и систем, кроме привычного, примерно одинакового ежедневно количества солдат. Речь идет о 14 крылатых ракетах, средствах ПВО, РСЗО и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 15 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронте

Напомним, согласно последней информации Генштаба, на фронте в течение дня произошло более 25 боевых столкновений. Самым горячим снова было Покровское направление.

Константиновское и Лиманское направления - следующие по количеству боев. На Покровском направлении, как известно, идут ожесточенные бои за сам город Покровск.

Туда Минобороны поручило выслать значительное количество защитников из различных подразделений и пока вопрос синхронизации между бойцами до сих пор сложный, о чем заявлял глава разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко.