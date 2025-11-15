ПВО, ракеты, артиллерия и не только: Генштаб показал многообразие потерь РФ за сутки
РФ за последние сутки потеряла в войне целое многообразие оружия, техники и систем, кроме привычного, примерно одинакового ежедневно количества солдат. Речь идет о 14 крылатых ракетах, средствах ПВО, РСЗО и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 15 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
- личного состава - около 1 157 400 (+1 000) человек.
- танков - 11 350 (+6).
- боевых бронированных машин - 23 588 (+19) ед.
- артиллерийских систем - 34 443 (+20) ед.
- РСЗО - 1 541 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 244 (+2) ед.
- самолетов - 428 ед.
- вертолетов - 347 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 80 877 (+490) ед.
- крылатые ракеты -3 940 (+14) ед.
- корабли/катера - 28 ед.
- подводные лодки - 1 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 67 396 (+90) ед.
- специальная техника -3 998 (+2) ед.
Фото: также враг теряет танки и большое количество дронов (GeneralStaff.ua)
Ситуация на фронте
Напомним, согласно последней информации Генштаба, на фронте в течение дня произошло более 25 боевых столкновений. Самым горячим снова было Покровское направление.
Константиновское и Лиманское направления - следующие по количеству боев. На Покровском направлении, как известно, идут ожесточенные бои за сам город Покровск.
Туда Минобороны поручило выслать значительное количество защитников из различных подразделений и пока вопрос синхронизации между бойцами до сих пор сложный, о чем заявлял глава разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко.