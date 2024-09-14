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ПВО работала более трех часов. В ОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Одесскую область

Одесса, Суббота 14 сентября 2024 09:27
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ПВО работала более трех часов. В ОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Одесскую область Фото: названы последствия атаки РФ на Одесскую область 14 сентября (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 14 сентября атаковали пригород Одессы, Одесский и Измаильский районы. ПВО в регионе работала больше трех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Вторую ночь подряд российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесский и Измаильский районы. Напряженная боевая работа сил ПВО длилась более трех часов", - рассказал он.

Пригород Одессы

Из-за падения обломков дронов в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства разрушены три сооружения, повреждены жилой дом и гараж.

"Погибших и пострадавших людей, к счастью, нет", - отметил Кипер.

Одесский район

В Одесском районе падение обломков БПЛА на территории жилого сектора повлекло загорание крыши частного дома. Пожар площадью 10 кв. м. оперативно собственноручно ликвидировали хозяева.

"На другой локации в результате российской атаки загорелся автомобиль и складское помещение. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали огонь. Информация о пострадавших не поступала", - констатировал глава ОВА.

Измаильский район

В Измаильском районе повреждена стена ангара, окна и двери дачного дома без последующего возгорания. Погибших и пострадавших тоже, к счастью, нет.

Последствия атаки РФ на Одесскую область 14 сентября (t.me/odeskaODA)

Обстрелы Одесской области

Оккупанты массировано атаковали Украину дронами-камикадзе. В ночь на 14 сентября захватчики запустили 76 "Шахедов", ПВО сбила 72 дрона.

При этом во время тревоги, объявленной из-за угрозы российских беспилотников в Одессе гремели взрывы. В частности, ПВО работала и на юге.

Добавим, что в ночь на 13 сентября оккупанты атаковали Одессу и район дронами. Один человек пострадал, фиксировались повреждения из-за падения обломков БПЛА.

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