ПВО работала более трех часов. В ОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Одесскую область

Российские войска в ночь на 14 сентября атаковали пригород Одессы, Одесский и Измаильский районы. ПВО в регионе работала больше трех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Вторую ночь подряд российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесский и Измаильский районы. Напряженная боевая работа сил ПВО длилась более трех часов", - рассказал он.

Пригород Одессы

Из-за падения обломков дронов в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства разрушены три сооружения, повреждены жилой дом и гараж.

"Погибших и пострадавших людей, к счастью, нет", - отметил Кипер.

Одесский район

В Одесском районе падение обломков БПЛА на территории жилого сектора повлекло загорание крыши частного дома. Пожар площадью 10 кв. м. оперативно собственноручно ликвидировали хозяева.

"На другой локации в результате российской атаки загорелся автомобиль и складское помещение. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали огонь. Информация о пострадавших не поступала", - констатировал глава ОВА.

Измаильский район

В Измаильском районе повреждена стена ангара, окна и двери дачного дома без последующего возгорания. Погибших и пострадавших тоже, к счастью, нет.

Последствия атаки РФ на Одесскую область 14 сентября (t.me/odeskaODA)