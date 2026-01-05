ППО потрібна щодня: Зеленський - про удар РФ по лікарні в Києві

Обстріл Києва та області 5 січня

У ніч на 5 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. В Оболонському районі ударний безпілотник влучив у приватну клініку: троє людей дістали поранення, ще один чоловік помер від отриманих травм.

Жертви та руйнування зафіксували і в Київській області. У Фастівському районі пошкоджено близько десяти житлових будинків, автомобілі, гаражі та складські приміщення. Один місцевий житель загинув - його тіло рятувальники виявили під час ліквідації пожежі в будинку.

Також російська армія завдала комбінованого удару по Чернігову, внаслідок чого зазнала значних руйнувань цивільна інфраструктура.

Загалом у ніч на понеділок окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Удари та їхні наслідки зафіксували в Києві, Чернігові, Славутичі, Полтаві та Харкові. За даними Повітряних сил, РФ застосувала дев’ять балістичних ракет "Іскандер-М" і зенітні керовані ракети С-300 з Брянської та Воронезької областей, а також запустила 165 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших, близько сотні з яких становили саме "Шахеди".