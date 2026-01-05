ПВО нужна ежедневно: Зеленский - об ударе РФ по больнице в Киеве

Глава государства отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, а семье погибшего выразил соболезнования. По его словам, больница будет восстановлена.

Зеленский также сообщил, что в течение ночи Россия осуществила массированную атаку с применением 165 ударных беспилотников, около 100 из которых - дроны типа "Шахед".

В результате обстрелов зафиксированы новые повреждения и отключения в разных регионах страны, над ликвидацией последствий работают ремонтные бригады, энергетики и экстренные службы.

Фото: последствия атаки РФ в ночь на 5 января (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Обязательно надо не забывать нашим партнерам, что ПВО нужна ежедневно, средства на производство дронов-перехватчиков - ежедневно, оборудование для энергетики - ежедневно. Будем работать на неделе с европейскими и американскими партнерами, чтобы Украина была с необходимой помощью. Спасибо всем, кто поддерживает наше государство и наших людей", - отметил Зеленский.