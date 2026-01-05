ПВО нужна ежедневно: Зеленский - об ударе РФ по больнице в Киеве

Сегодня ночью российские войска нанесли удар по больнице в Киеве, где действовал стационар. Пациентов пришлось срочно эвакуировать, есть пострадавшие и один погибший человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, а семье погибшего выразил соболезнования. По его словам, больница будет восстановлена.
Зеленский также сообщил, что в течение ночи Россия осуществила массированную атаку с применением 165 ударных беспилотников, около 100 из которых - дроны типа "Шахед".
В результате обстрелов зафиксированы новые повреждения и отключения в разных регионах страны, над ликвидацией последствий работают ремонтные бригады, энергетики и экстренные службы.
"Обязательно надо не забывать нашим партнерам, что ПВО нужна ежедневно, средства на производство дронов-перехватчиков - ежедневно, оборудование для энергетики - ежедневно. Будем работать на неделе с европейскими и американскими партнерами, чтобы Украина была с необходимой помощью. Спасибо всем, кто поддерживает наше государство и наших людей", - отметил Зеленский.
В ночь на 5 января российские войска совершили массированную атаку на Киев. В Оболонском районе ударный беспилотник попал в частную клинику: три человека получили ранения, еще один человек скончался от полученных травм.
Жертвы и разрушения зафиксировали и в Киевской области. В Фастовском районе повреждены около десяти жилых домов, автомобили, гаражи и складские помещения. Один местный житель погиб - его тело спасатели обнаружили во время ликвидации пожара в доме.
Также российская армия нанесла комбинированный удар по Чернигову, в результате чего подверглась значительным разрушениям гражданская инфраструктура.
Всего в ночь на понедельник оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Удары и их последствия зафиксировали в Киеве, Чернигове, Славутиче, Полтаве и Харькове. По данным Воздушных сил, РФ применила девять баллистических ракет "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-300 из Брянской и Воронежской областей, а также запустила 165 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других, около сотни из которых составляли именно "Шахеды".