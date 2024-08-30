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ППО, потреби армії та розвиток "оборонки": Умєров розповів, про зустріч з Остіном

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Вони обговорили постачання озброєння Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Telegram глави Міноборони України.

За словами Умєрова, він розповів Ллойду щодо ситуації на полі бою, а також про наші подальші цілі України. Українські генерали розповіли про пріоритетні потреби українською армії в озброєнні, техніці та навчанні наших військових.

"Предметно обговорили ситуацію з триваючими російськими обстрілами цивільних обʼєктів та критичної інфраструктури. Тільки за останні чотири дні російські загарбники атакували Україну більш ніж 400 різними ракетами та дронами", - написав Умєров.

Він зауважив, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом України. Зокрема, потрібні установки ППО та ракети до них для захисту критичної інфраструктури, міст та людей.

"Інший фокус зустрічі - розвиток української оборонної промисловості. За останні два роки ми запустили сотні нових підприємств, які здатні швидко виробляти високоякісну зброю. Співпраця з нашими партнерами є критично важливою для розширення цього виробництва та забезпечення ще більш ефективної оборони України", - підкреслив Умєров.

ППО для України

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не припиняє роботи з партнерами для того, щоб збільшити кількість систем протиповітряної оборони. Основним пріорітетом є бойова авіація.

Згодом Зеленський розповів, що протиповітряну оборону України для захисту від російських атак буде посилено. Нині над цим ведеться робота з партнерами.

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