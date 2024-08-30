ПВО, потребности армии и развитие "оборонки": Умеров рассказал, о встрече с Остином

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Они обсудили поставки вооружения Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Минобороны Украины.
По словам Умерова, он рассказал Ллойду о ситуации на поле боя, а также о наших дальнейших целях Украины. Украинские генералы рассказали о приоритетных потребностях украинской армии в вооружении, технике и обучении наших военных.
«Предметно обсудили ситуацию с продолжающимися российскими обстрелами гражданских объектов и критической инфраструктуры. Только за последние четыре дня российские захватчики атаковали Украину более чем 400 различными ракетами и дронами», - написал Умеров.
Он отметил, что противовоздушная оборона остается приоритетом Украины. В частности, нужны установки ПВО и ракеты к ним для защиты критической инфраструктуры, городов и людей.
«Другой фокус встречи - развитие украинской оборонной промышленности. За последние два года мы запустили сотни новых предприятий, которые способны быстро производить высококачественное оружие. Сотрудничество с нашими партнерами является критически важным для расширения этого производства и обеспечения еще более эффективной обороны Украины», - подчеркнул Умеров.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не прекращает работу с партнерами для того, чтобы увеличить количество систем противовоздушной обороны. Основным приоритетом является боевая авиация.
Впоследствии Зеленский рассказал, что противовоздушная оборона Украины для защиты от российских атак будет усилена. Сейчас над этим идет работа с партнерами.
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