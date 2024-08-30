ПВО, потребности армии и развитие "оборонки": Умеров рассказал, о встрече с Остином

По словам Умерова, он рассказал Ллойду о ситуации на поле боя, а также о наших дальнейших целях Украины. Украинские генералы рассказали о приоритетных потребностях украинской армии в вооружении, технике и обучении наших военных.

«Предметно обсудили ситуацию с продолжающимися российскими обстрелами гражданских объектов и критической инфраструктуры. Только за последние четыре дня российские захватчики атаковали Украину более чем 400 различными ракетами и дронами», - написал Умеров.

Он отметил, что противовоздушная оборона остается приоритетом Украины. В частности, нужны установки ПВО и ракеты к ним для защиты критической инфраструктуры, городов и людей.

«Другой фокус встречи - развитие украинской оборонной промышленности. За последние два года мы запустили сотни новых предприятий, которые способны быстро производить высококачественное оружие. Сотрудничество с нашими партнерами является критически важным для расширения этого производства и обеспечения еще более эффективной обороны Украины», - подчеркнул Умеров.