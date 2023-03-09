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ППО на півдні збила 18 ракет та безпілотник, - ОК "Південь"

Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

На півдні протиповітряна оборона знищила цієї ночі 19 повітряних цілей. З яких 18 ракет та один безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Зокрема, 9 ракет збили над Миколаївською областю, над Одеською - 6 ракет і один безпілотник. Також 2 ракети було збито над Херсонською областю.

"У нашій зоні зафіксовані влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, вони не критичні, але енергетики вже працюють над відновленням. ППО відпрацювала дуже добре. Було збито 19 цілей, це 18 ракет та один безпілотник", - розповіла Гуменюк.

За її словами, ворог розподілив ракети на дві хвилі, а також намагався відволікати українську ППО. Окупанти запускали ракети Х-22, Х-101, Х-59 і "Калібри", які спрямовані на об’єкти критичної інфраструктури.

Зазначимо, що над Дніпропетровською областю було збито 7 ракет.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Україна піддалася черговій масованій ракетній атаці. Росіяни атакували об'єкти інфраструктури у низці областей.

Зокрема, зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

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