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ПВО на юге сбила 18 ракет и беспилотник, - ОК "Юг"

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На юге противовоздушная оборона уничтожила в эту ночь 19 воздушных целей. Из них 18 ракет и один беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

В частности, 9 ракет сбили над Николаевской областью, над Одесской - 6 ракет и один беспилотник. Также 2 ракеты были сбиты над Херсонской областью.

"В нашей зоне зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры, они не критичны, но энергетики уже работают над восстановлением. ПВО отработала очень хорошо. Было сбито 19 целей, это 18 ракет и один беспилотник", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, враг распределил ракеты на две волны, а также пытался отвлекать украинскую ПВО. Оккупанты запускали ракеты Х-22, Х-101, Х-59 и "Калибры", которые направлены на объекты критической инфраструктуры.

Отметим, что над Днепропетровской областью было сбито 7 ракет.

Напомним, что сегодня ночью Украина подверглась очередной массированной ракетной атаке. Россияне атаковали объекты инфраструктуры в ряде областей.

В частности, были зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

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