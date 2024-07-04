Зеленський: маємо 14 неукомплектованих бригад, про контрнаступ говорити зарано

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg.

Ситуація проблемна, але не патова

Як відзначив президент, наразі ситуація на фронті є проблемною, але не патовою. Її можна вирішити, якщо уся обіцяна допомога з боку союзників України надійде, але цього поки що не сталось.

"У нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв. У нас стоять 14 бригад, які неукомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували та говорили. Пакети повинні приходити, але вони йдуть повільно", - додав він.

Зеленський відзначив, що Київ вдячний Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) за надання підтримки, втім Україна не може говорити про контрнаступальні дії тоді, коли уся допомога не прийшла. Сьогодні ж Сили оборони зосереджені на тому, щоб захистити території від ворога.

Про контрнаступ говорити зарано

Відповідаючи на питання, чи відбудеться контрнаступ України у 2024 або ж 2025 році, президент заявив, що Сили оборони підуть в наступ тоді, коли отримають усю обіцяну допомогу з боку США та європейських союзників.

"Я не знаю (графік, - ред.), ніхто не знає. На жаль. І це найбільша трагедія цієї війни. Між рішенням і реальним фактом у нас на жаль дуже довго", - відзначив він.

Росія користується ситуацією

Як пояснив президент, Росія користується тим, що Україна довго очікує на допомогу. Зокрема завдяки публічним заявам ворог проінформований про те, що Київ може готуватись до контрнаступу, або ж про те, в яку частину країни піде та, чи інша зброя. Це ускладнює можливість зробити для ворога "сюрприз".

Чи достатньо особового складу

"Складно говорити про людей. Солдати завжди кажуть, що їх недостатньо. Цивільні завжди кажуть, що вже в нас забагато людей в армії. Але станом на сьогодні ситуація значно краща, ніж була попередні три місяці. Номер один це обладнання", - відзначив президент.

Допомога Україні від США

Від початку повномасштабного вторгнення США є одними з головних союзників України у її боротьбі з російською агресією. Штати підтримують Київ не лише у гуманітарній та фінансовій сферах, але й у військовій. Як приклад, 7 червня, Вашингтон оголосив про пакет допомоги Україні на 225 млн доларів.

Зокрема вчора, 3 липня, Штати оголосили пакет, який містить дві суми - 150 млн доларів та 2,2 млрд доларів.