ППО не перехопила жодної балістичної ракети під час атаки на Київ: Ігнат назвав причину

Скільки зброї застосувала Росія

Уночі окупанти вдарили по Україні 419 засобами повітряного нападу. Основного удару зазнав Київ.

Серед застосованого озброєння:

68 ракет різних типів;

351 ударний безпілотник.

Захисники неба збили 31 крилату ракету Х-101 та шість ракет "Калібр", а також сотні дронів. Проте зафіксовано влучання 23 балістичних і шести протикорабельних ракет, а також 18 ударних дронів на 34 локаціях. Ще на 16 локаціях впали уламки збитих цілей.

Чому не вдалося збити балістику

За словами речника Повітряних сил, головна причина - брак ракет-перехоплювачів для систем "Петріот". Ігнат зазначив, що росіяни користуються саме цим дефіцитом і роблять ставку на балістичні цілі, бо збити їх значно складніше, ніж крилаті ракети чи дрони.

"Певний серйозний дефіцит є в Україні, є серйозний дефіцит у світі ракет перехоплюючих", - сказав Ігнат.

Він додав, що результат по крилатих ракетах цієї ночі був близьким до ста відсотків, а от по балістиці показник значно гірший.

Що казав Ігнат про підготовку до удару

Речник Повітряних сил розповів, що напередодні атаки президент України Володимир Зеленський публічно попередив і українців, і партнерів про загрозу.

"Вже виступав президент України публічно, так зазвичай перед такими масованими ударами він звертається і до українців, і до партнерів, головне - до партнерів", - зазначив Ігнат.

За його словами, у зверненні глави держави йшлося саме про потребу в системах "Петріот" та ракетах до них, і це питання обговорювали й на дипломатичному рівні.