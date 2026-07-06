ПВО не перехватила ни одной баллистической ракеты во время атаки на Киев: Игнат назвал причину

Защитники неба не сбили ни одной баллистической ракеты, летевшей на Киев этой ночью, хотя по крылатым ракетам и "Калибрам" хороший процент сбития.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Ночью оккупанты ударили по Украине 419 средствами воздушного нападения. Основной удар пришелся на Киев.
Среди применяемых вооружений:
Защитники неба сбили 31 крылатую ракету Х-101 и шесть ракет "Калибр", а также сотни дронов. Однако зафиксировано попадание 23 баллистических и шести противокорабельных ракет, а также 18 ударных дронов на 34 локациях. Еще на 16 локациях упали обломки сбитых целей.
По словам спикера Воздушных сил, главная причина - нехватка ракет-перехватчиков для систем "Петриот". Игнат отметил, что россияне пользуются именно этим дефицитом и делают ставку на баллистические цели, потому что сбить их гораздо сложнее, чем крылатые ракеты или дроны.
"Определенный серьезный дефицит есть в Украине, есть серьезный дефицит в мире ракет перехватывающих", – сказал Игнат.
Он добавил, что результат по крылатым ракетам этой ночью был близок к ста процентам, а вот по баллистике показатель значительно хуже.
Представитель Воздушных сил рассказал, что накануне атаки президент Украины Владимир Зеленский публично предупредил и украинцев, и партнеров об угрозе.
"Уже выступал президент Украины публично, так обычно перед столь массированными ударами он обращается и к украинцам, и к партнерам, главное - к партнерам", - отметил Игнат.
По его словам, в обращении главы государства речь шла именно о необходимости в системах "Петриот" и ракетах к ним, и этот вопрос обсуждали и на дипломатическом уровне.
Тем временем в Киеве после ночной атаки резко возросло количество жертв . Мэр города сообщил об 11 погибших и 46 пострадавших, разрушения зафиксировали сразу в нескольких районах столицы.
Поисковая операция на месте разрушенных домов продолжается.
Как сообщало РБК-Украина, враг той ночью применил не только баллистику, но и ракеты "Циркон" и "Оникс" , часть которых силам ПВО сбить не удалось.
По предварительным данным, украинская оборона уничтожила или подавила 363 из 419 воздушных целей.