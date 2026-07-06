ПВО не перехватила ни одной баллистической ракеты во время атаки на Киев: Игнат назвал причину

Сколько оружия применила Россия

Ночью оккупанты ударили по Украине 419 средствами воздушного нападения. Основной удар пришелся на Киев.

Среди применяемых вооружений:

68 ракет разных типов;

351 ударный беспилотник.

Защитники неба сбили 31 крылатую ракету Х-101 и шесть ракет "Калибр", а также сотни дронов. Однако зафиксировано попадание 23 баллистических и шести противокорабельных ракет, а также 18 ударных дронов на 34 локациях. Еще на 16 локациях упали обломки сбитых целей.

Почему не удалось сбить баллистику

По словам спикера Воздушных сил, главная причина - нехватка ракет-перехватчиков для систем "Петриот". Игнат отметил, что россияне пользуются именно этим дефицитом и делают ставку на баллистические цели, потому что сбить их гораздо сложнее, чем крылатые ракеты или дроны.

"Определенный серьезный дефицит есть в Украине, есть серьезный дефицит в мире ракет перехватывающих", – сказал Игнат.

Он добавил, что результат по крылатым ракетам этой ночью был близок к ста процентам, а вот по баллистике показатель значительно хуже.

Что говорил Игнат о подготовке к удару

Представитель Воздушных сил рассказал, что накануне атаки президент Украины Владимир Зеленский публично предупредил и украинцев, и партнеров об угрозе.

"Уже выступал президент Украины публично, так обычно перед столь массированными ударами он обращается и к украинцам, и к партнерам, главное - к партнерам", - отметил Игнат.

По его словам, в обращении главы государства речь шла именно о необходимости в системах "Петриот" и ракетах к ним, и этот вопрос обсуждали и на дипломатическом уровне.