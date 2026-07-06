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ПВО не перехватила ни одной баллистической ракеты во время атаки на Киев: Игнат назвал причину

09:51 06.07.2026 Пн
2 мин
Россияне пользуются серьезным дефицитом ПВО для сбития баллистики
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия удара по Киеву 6 июля (https://t.me/dsns_telegram)

Защитники неба не сбили ни одной баллистической ракеты, летевшей на Киев этой ночью, хотя по крылатым ракетам и "Калибрам" хороший процент сбития.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Сколько оружия применила Россия

Ночью оккупанты ударили по Украине 419 средствами воздушного нападения. Основной удар пришелся на Киев.

Среди применяемых вооружений:

  • 68 ракет разных типов;
  • 351 ударный беспилотник.

Защитники неба сбили 31 крылатую ракету Х-101 и шесть ракет "Калибр", а также сотни дронов. Однако зафиксировано попадание 23 баллистических и шести противокорабельных ракет, а также 18 ударных дронов на 34 локациях. Еще на 16 локациях упали обломки сбитых целей.

Почему не удалось сбить баллистику

По словам спикера Воздушных сил, главная причина - нехватка ракет-перехватчиков для систем "Петриот". Игнат отметил, что россияне пользуются именно этим дефицитом и делают ставку на баллистические цели, потому что сбить их гораздо сложнее, чем крылатые ракеты или дроны.

"Определенный серьезный дефицит есть в Украине, есть серьезный дефицит в мире ракет перехватывающих", – сказал Игнат.

Он добавил, что результат по крылатым ракетам этой ночью был близок к ста процентам, а вот по баллистике показатель значительно хуже.

Что говорил Игнат о подготовке к удару

Представитель Воздушных сил рассказал, что накануне атаки президент Украины Владимир Зеленский публично предупредил и украинцев, и партнеров об угрозе.

"Уже выступал президент Украины публично, так обычно перед столь массированными ударами он обращается и к украинцам, и к партнерам, главное - к партнерам", - отметил Игнат.

По его словам, в обращении главы государства речь шла именно о необходимости в системах "Петриот" и ракетах к ним, и этот вопрос обсуждали и на дипломатическом уровне.

Последствия ночной атаки на Киев

Тем временем в Киеве после ночной атаки резко возросло количество жертв . Мэр города сообщил об 11 погибших и 46 пострадавших, разрушения зафиксировали сразу в нескольких районах столицы.

Поисковая операция на месте разрушенных домов продолжается.

Как сообщало РБК-Украина, враг той ночью применил не только баллистику, но и ракеты "Циркон" и "Оникс" , часть которых силам ПВО сбить не удалось.

По предварительным данным, украинская оборона уничтожила или подавила 363 из 419 воздушных целей.

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