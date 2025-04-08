ППО, нова допомога й не тільки. Зеленський назвав порядок денний 27-го "Рамштайну"

Під час 27-ї зустрічі "Рамштайн" порушуватиметься низка питань, серед яких протиповітряна оборона (ППО), посилення військово-промислового комплексу (ВПК) в Україні й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером.
За словами президента:
Також він підтвердив те, що Німеччина та Британія повідомляли Києву про те, що Сполучені Штати Америки (США) можуть бути не присутніми під час засідання "Рамштайну".
Засідання у форматі "Рамштайн" - це зустрічі Контактної групи з питань оборони України, які об’єднують представників десятків країн, що підтримують Київ у війні проти Росії. Зустрічі були започатковані після початку повномасштабної війни в німецькому місті Рамштайн і спрямовані на координацію військової допомоги, обговорення потреб Збройних Сил України (ЗСУ) та забезпечення довгострокової підтримки у сфері безпеки.
Нещодавно Defense News заявило, що голова Пентагону Піт Хегсет не братиме участі у зустрічі Контактної групи з оборони України, яка запланована на 11 квітня.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, своєю чергою, запевнив у тому, що Вашингтон не припинятиме військову допомогу Україні на тлі відмови Гегсета від участі у "Рамштайні".
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