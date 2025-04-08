ППО, нова допомога й не тільки. Зеленський назвав порядок денний 27-го "Рамштайну"

Засідання "Рамштайну"

Засідання у форматі "Рамштайн" - це зустрічі Контактної групи з питань оборони України, які об’єднують представників десятків країн, що підтримують Київ у війні проти Росії. Зустрічі були започатковані після початку повномасштабної війни в німецькому місті Рамштайн і спрямовані на координацію військової допомоги, обговорення потреб Збройних Сил України (ЗСУ) та забезпечення довгострокової підтримки у сфері безпеки.

Нещодавно Defense News заявило, що голова Пентагону Піт Хегсет не братиме участі у зустрічі Контактної групи з оборони України, яка запланована на 11 квітня.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, своєю чергою, запевнив у тому, що Вашингтон не припинятиме військову допомогу Україні на тлі відмови Гегсета від участі у "Рамштайні".

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