США пропустять "Рамштайн": Рютте пояснив, що буде з поставками зброї в Україну

США не припинятимуть свою військову допомогу Україні на тлі відмови міністра оборони Піта Гегсета від участі в "Рамштайні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генсека НАТО Марка Рютте.

"І потік американських поставок і американської розвідки в Україну триває у звичайному режимі", - додав Рютте.

Він нагадав, що на зустрічі "Рамштайн" тепер головуватимуть міністр оборони Британії Джон Хілі та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Генсек підкреслив, що США не відмовляються від участі в подібних ініціативах.

Журналіст запитав у Рютте, чи означає рішення США пропустити зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") відмову від будь-якої участі в ініціативах такого роду.

США не братиме участі в "Рамштайні"

Нагадаємо, кілька днів тому видання Defense News написало, що міністр оборони США Піт Хегсет не братиме участі у зустрічі Контактної групи з оборони України, яка запланована на 11 квітня.

Таким чином, міністр оборони США вперше не буде присутній на зустрічі у форматі "Рамштайн".

При цьому, як писало видання, малоймовірно, що Пентагон надішле високопоставлених чиновників на таку зустріч.

Варто зауважити, що Хегсет брав участь у зустрічі "Рамштайн" у лютому. Але тоді він був радше "спостерігачем" - жодної нової військової допомоги Україні США не оголошували.

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