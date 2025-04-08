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ППО, нова допомога й не тільки. Зеленський назвав порядок денний 27-го "Рамштайну"

Вівторок 08 квітня 2025 16:10
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ППО, нова допомога й не тільки. Зеленський назвав порядок денний 27-го "Рамштайну" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час 27-ї зустрічі "Рамштайн" порушуватиметься низка питань, серед яких протиповітряна оборона (ППО), посилення військово-промислового комплексу (ВПК) в Україні й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером.

За словами президента:

  • в четвер, 10 квітня, в рамках "коаліції рішучих" обговорюватиметься розміщення військового контингенту в Україні;
  • в п'ятницю, 11 квітня, в рамках "Рамштайну" обговорюватимуться гострі питання, серед яких будуть зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot, ППО, додаткові оборонні пакети, готовність країн відкривати заводи чи лінії виробництва озброєння на території України.

Також він підтвердив те, що Німеччина та Британія повідомляли Києву про те, що Сполучені Штати Америки (США) можуть бути не присутніми під час засідання "Рамштайну".

Засідання "Рамштайну"

Засідання у форматі "Рамштайн" - це зустрічі Контактної групи з питань оборони України, які об’єднують представників десятків країн, що підтримують Київ у війні проти Росії. Зустрічі були започатковані після початку повномасштабної війни в німецькому місті Рамштайн і спрямовані на координацію військової допомоги, обговорення потреб Збройних Сил України (ЗСУ) та забезпечення довгострокової підтримки у сфері безпеки.

Нещодавно Defense News заявило, що голова Пентагону Піт Хегсет не братиме участі у зустрічі Контактної групи з оборони України, яка запланована на 11 квітня.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, своєю чергою, запевнив у тому, що Вашингтон не припинятиме військову допомогу Україні на тлі відмови Гегсета від участі у "Рамштайні".

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Війна в Україні Зустріч Рамштайн
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