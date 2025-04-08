ПВО, новая помощь и не только. Зеленский назвал повестку дня 27-го "Рамштайна"

Во время 27-й встречи "Рамштайн" будет подниматься ряд вопросов, среди которых противовоздушная оборона (ПВО), усиление военно-промышленного комплекса (ВПК) в Украине и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

Также он подтвердил то, что Германия и Великобритания сообщали Киеву о том, что Соединенные Штаты Америки (США) могут не присутствовать во время заседания "Рамштайн".

Заседание "Рамштайн"

Заседания в формате "Рамштайн" - это встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, которые объединяют представителей десятков стран, поддерживающих Киев в войне против России. Встречи были основаны после начала полномасштабной войны в немецком городе Рамштайн и направлены на координацию военной помощи, обсуждение потребностей Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и обеспечение долгосрочной поддержки в сфере безопасности.

Недавно Defense News заявило, что глава Пентагона Пит Хегсет не будет участвовать во встрече Контактной группы по обороне Украины, которая запланирована на 11 апреля.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь, заверил в том, что Вашингтон не будет прекращать военную помощь Украине на фоне отказа Хегсета от участия в "Рамштайн".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.