ППО минулої доби збила 18 з 22 "шахедів"

Російські окупанти минулої доби випустили по Україні 22 дрони-камікадзе. Протиповітряна оборона збила 18 з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
"Минулої доби ввечері російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною знищено 18 ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Також поточної доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів по Україні. Генштаб зазначає, що наслідки атаки уточнюються.
Вчора ввечері російські окупанти атакували Одесі. Спочатку місцеві ЗМІ повідомили про "приліт" у житловий будинок.
Пізніше місцева влада уточнила, що уламками збитого дрона було пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Там спалахнула пожежа, яку до ранку ліквідували.
Інформації про постраждалих та жертв в Одесі поки немає.
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