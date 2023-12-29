ППО минулої доби збила 18 з 22 "шахедів"

"Минулої доби ввечері російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною знищено 18 ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Також поточної доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів по Україні. Генштаб зазначає, що наслідки атаки уточнюються.

Удар по Одесі

Вчора ввечері російські окупанти атакували Одесі. Спочатку місцеві ЗМІ повідомили про "приліт" у житловий будинок.

Пізніше місцева влада уточнила, що уламками збитого дрона було пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Там спалахнула пожежа, яку до ранку ліквідували.

Інформації про постраждалих та жертв в Одесі поки немає.