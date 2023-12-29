ПВО вчера сбила 18 из 22 "шахедов"

"Вчера вечером российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа Shahed-136/131. Нашей противовоздушной обороной уничтожено 18 ударных БпЛА", - говорится в сообщении.

Также сегодня российские оккупанты нанесли ракетный и авиационный удары по Украине. Генштаб отмечает, что последствия атаки уточняются.

Удар по Одессе

Вчера вечером российские оккупанты атаковали Одессе. Сначала местные СМИ сообщили о "прилете" в жилой дом.

Позже местные власти уточнили, что обломками сбитого дрона была повреждена многоэтажка в Одессе. Там загорелся пожар, который до утра был ликвидирован.

Информации о пострадавших и жертвах в Одессе пока нет.