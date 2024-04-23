ППО у Києві збила всі ворожі дрони. В КМВА розповіли про відбиття атаки

Чиновник зазначив, що даних щодо потерпілих та руйнувань внаслідок ворожої повітряної атаки у ніч проти 23 квітня - немає.

"На даний момент в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих (дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються)", - розповів він.

Особливість атаки

За словами керівника КМВА, за попередніми даними, "Шахеди" для ударів по Києву окупанти запустили з території Курської області (Рф).

Ударні безпілотники противника пролетіли крізь Сумську та Черкаську область, та заходили на столицю з південно-західного напрямку.

Робота ППО

"Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені (тип та кількість в своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили)", - повідомив Попко.

Він також закликав подякувати оборонцям неба за захист.

"Віддячте нашим мужнім хлопцям та дівчатам донатами на їхні збори! Підтримуйте ЗСУ щодня! Не забувайте на кому тримається наше спільне майбутнє!" - наголошує керівник КМВА.

Повітряний удар РФ по Україні вночі 23 квітня

Раніше повідомлялося, що війська РФ цієї ночі вкотре влаштували повітряну атаку по території України - ворог запустив кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед". Повітряна тривога була оголошена у низці областей. Оборонці неба фіксували кілька груп ударних безпілотників противника. Також стало відомо про роботу ППО у Київській області.

Крім того, цієї ночі в Одесі було чути вибух. Також стало відомо про роботу ППО в Києві, також у столиці було чути вибухи.

Пізніше з'ясувалося, що в Одесі через російську атаку були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі. Співробітники ДСНС врятували 34 людей, з них - троє дітей. Також відомо, що постраждали 7 осіб, серед яких дві дитини.