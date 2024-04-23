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ПВО в Киеве сбила все вражеские дроны. В КГВА рассказали об отражении атаки

Фото: в Киеве силами ПВО ВСУ были сбиты все "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все вражеские дроны-камикадзе, которые войска РФ запустили для ударов по украинской столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Чиновник отметил, что данных о пострадавших и разрушениях в результате вражеской воздушной атаки в ночь на 23 апреля - нет.

"На данный момент в столице не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие (данные оперативного возведения обновляются и уточняются)", - рассказал он.

Особенность атаки

По словам руководителя КГВА, по предварительным данным, "Шахеды" для ударов по Киеву оккупанты запустили с территории Курской области (Рф).

Ударные беспилотники противника пролетели через Сумскую и Черкасскую область и заходили на столицу с юго-западного направления.

Работа ПВО

"Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные Силы)", - сообщил Попко.

Он также призвал поблагодарить защитников неба за защиту.

"Поблагодарите наших мужественных парней и девушек донатами на их сборы! Поддерживайте ВСУ каждый день! Не забывайте на ком держится наше общее будущее!" - подчеркивает руководитель КМВА.

Воздушный удар РФ по Украине ночью 23 апреля

Ранее сообщалось, что войска РФ этой ночью в очередной раз устроили воздушную атаку по территории Украины - враг запустил несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед". Воздушная тревога была объявлена в ряде областей. Защитники неба фиксировали несколько групп ударных беспилотников противника. Также стало известно о работе ПВО в Киевской области.

Кроме того, этой ночью в Одессе был слышен взрыв. Также стало известно о работе ПВО в Киеве, также в столице были слышны взрывы.

Позже выяснилось, что в Одессе из-за российской атаки были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. Сотрудники ГСЧС спасли 34 человека, из них - трое детей. Также известно, что пострадали 7 человек, среди которых два ребенка.

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