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В Одесі прогримів вибух

Одеса, Вівторок 23 квітня 2024 01:59
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В Одесі прогримів вибух Фото: в Одесі пронулав вибух (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

В Одесі пронунав вибух. Місто перебуває під атакою ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

О 1:37 ночі Повітряні сили повідомили про атаку дронів на місто.

"Одеса - в укриття!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, близько 1:00 в ніч на 23 квітня російські загарбники запустили по території України дрони типу "Шахед", у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Зокрема, частина БПЛА направляється з Криму в напрямку Одеси.

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