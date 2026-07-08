ППО, катери і не лише. США вразили понад 80 цілей під час нових ударів по Ірану

"Сили Центрального командування США завершили новий раунд наступальних ударів по Ірану, вразивши понад 80 цілей високоточними боєприпасами як негайну відповідь на останні атаки Ірану на торгові судна, що йдуть через Ормузьку протоку", - йдеться в публікації.

У CENTCOM уточнили, що війська завдали ударів по:

іранським системам ППО;

мережам управління та контролю; береговим радіолокаційним станціям;

протикорабельним ракетним комплексам;

і більш ніж 600 катерам Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

"(Мета - ред.) - послабити здатність Ірану продовжувати атакувати міжнародну торгівлю, що здійснюється через міжнародний торговий коридор", - пояснили в командуванні.

Там нагадали, що Іран нещодавно атакував три торгові судна, які проходили через Ормузьку протоку, а саме:

танкер "Аль-Рекайят" під прапором Маршаллових островів;

танкер "Ведьян" під прапором Саудівської Аравії;

танкер "Кіпр Просперіті" під прапором Ліберії.

"Невиправдана агресія з боку іранських сил є явним та небезпечним порушенням режиму припинення вогню та підриває свободу судноплавства. Сили Центрального командування США залишаються у бойовій готовності та готові притягнути Іран до відповідальності у разі недотримання чи невиконання угоди", - резюмували у CENTCOM.