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ППО, катери і не лише. США вразили понад 80 цілей під час нових ударів по Ірану

06:15 08.07.2026 Ср
2 хв
Що відомо про результати атаки США по Ірану?
aimg Едуард Ткач
Фото: війська США залишаються у бойовій готовності (Getty Images)

У ніч на 8 липня (по Києву) США завдали серію ударів по Ірану, вразивши понад 80 різних цілей противника. Причиною атаки стали іранські удари по трьох торгових кораблях, здійснені у вівторок 7-го числа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

"Сили Центрального командування США завершили новий раунд наступальних ударів по Ірану, вразивши понад 80 цілей високоточними боєприпасами як негайну відповідь на останні атаки Ірану на торгові судна, що йдуть через Ормузьку протоку", - йдеться в публікації.

У CENTCOM уточнили, що війська завдали ударів по:

  • іранським системам ППО;
  • мережам управління та контролю; береговим радіолокаційним станціям;
  • протикорабельним ракетним комплексам;
  • і більш ніж 600 катерам Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

"(Мета - ред.) - послабити здатність Ірану продовжувати атакувати міжнародну торгівлю, що здійснюється через міжнародний торговий коридор", - пояснили в командуванні.

Там нагадали, що Іран нещодавно атакував три торгові судна, які проходили через Ормузьку протоку, а саме:

  • танкер "Аль-Рекайят" під прапором Маршаллових островів;
  • танкер "Ведьян" під прапором Саудівської Аравії;
  • танкер "Кіпр Просперіті" під прапором Ліберії.

"Невиправдана агресія з боку іранських сил є явним та небезпечним порушенням режиму припинення вогню та підриває свободу судноплавства. Сили Центрального командування США залишаються у бойовій готовності та готові притягнути Іран до відповідальності у разі недотримання чи невиконання угоди", - резюмували у CENTCOM.

Що ще відомо

Нагадаємо, вчора США після атаки Ірану судам відкликали ліцензію , яка дозволяла продавати іранську нафту. Після цього рішення ціни на нафту знову підскочили вгору.

Також ми писали, що за даними WSJ, США готові продовжувати переговори з Іраном для укладання угоди. Вашингтон вважає, що незважаючи на атаки, що відбулися з обох сторін, перемир'я все одно триває.

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Сполучені Штати АмерикиІранОрмузька протока