ПВО, катера и не только. США поразили более 80 целей в ходе новых ударов по Ирану

В ночь на 8 июля (по Киеву) США нанесли серию ударов по Ирану, поразив более 80 разных целей противника. Причиной атаки стали иранские удары по трем торговым судам, совершенные во вторник 7 числа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.
"Силы Центрального командования США завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, поразив более 80 целей высокоточными боеприпасами в качестве немедленного ответа на последние атаки Ирана на торговые суда, следующие через Ормузский пролив", - говорится в публикации.
В CENTCOM уточнили, что войска нанесли удары по:
"(Цель - ред.) - ослабить способность Ирана продолжать атаковать международную торговлю, осуществляемую через международный торговый коридору", - пояснили в командовании.
Там напомнили, что Иран недавно атаковал три торговых судна, которые проходили через Ормузский пролив, а именно:
"Неоправданная агрессия со стороны иранских сил является явным и опасным нарушением режима прекращения огня и подрывает свободу судоходства. Силы Центрального командования США остаются в боевой готовности и готовы привлечь Иран к ответственности в случае несоблюдения или неисполнения соглашения", - резюмировали в CENTCOM.
Напомним, вчера США после атаки Ирана судам отозвали лицензию, которая разрешала продавать иранскую нефть. После этого решения цены на нефть вновь подскочили вверх.
Также мы писали, что по данным WSJ, США готовы продолжать переговоры с Ираном для заключения сделки. Вашингтон считает, что несмотря на произошедшие атаки с обеих сторон, перемирие все равно продолжается.