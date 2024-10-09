Німеччина планує виділити Україні додаткові 1,4 млрд євро допомоги

Міністерство оборони Німеччини анонсувало подальшу масштабну підтримку України. Бундестаг затвердив додаткові 400 млн євро на 2024 рік, що дасть змогу реалізувати 50 проєктів на загальну суму 1,4 млрд євро.

Про це заявив начальник спеціального штабу в Україні генерал-майор Крістіан Фройдінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND.

"Щойно німецький парламент виділив нам додатково 400 мільйонів євро тільки на 2024 рік, що дасть нам змогу реалізувати цього року загалом 50 проєктів на загальну суму 1,4 мільярда євро", - заявив він.

Фройдінг наголосив на постачанні систем протиповітряної оборони, танків і артилерійських боєприпасів. Він також підкреслив поліпшення ситуації з боєприпасами.

За його словами, артилерійська перевага Росії скоротилася з 8:1 навесні до 3:1 на поточний момент.