UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ППО і не тільки. Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Фото: Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія вирішила сьогодні, 6 липня, оголосити про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійде, зокрема, зенітне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Фінляндії.

"Фінляндія поставить Україні більше військової техніки. Президент Республіки ухвалив рішення з цього питання 6 липня 2023 року за пропозицією уряду", - йдеться у повідомленні.

Що увійшло до пакета допомоги

Зазначається, що це буде 17-те постачання військової техніки в Україну, зокрема зенітне озброєння та боєприпаси.

Зазначається, що з оперативних причин і для забезпечення того, щоб доставка досягла місця призначення, докладнішу інформацію про зміст допомоги, спосіб доставки або його розклад опубліковано не буде.

Скільки всього фінансів виділила Фінляндія на військову допомогу Україні

Заміна оборонної техніки в цьому пакеті обійдеться Фінляндії приблизно в 105 мільйонів євро.

Загальна вартість усіх представлених на даний момент пакетів військової техніки становить близько 1,2 мільярда євро. Під час ухвалення рішення про додаткову допомогу враховувалися як потреби України, так і ресурси Сил оборони.

Допомога від Фінляндії

Нещодавно до державного бюджету України сьогодні, 29 червня, надійшли грантові кошти в розмірі 1,215 млрд доларів від США та Фінляндії.

У квітні Фінляндія оголосила про 15-й пакет військової допомоги, до якого увійде спорядження для воїнів ЗСУ, що проходять навчання в рамках місії EUMAM.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФинляндияВійна в Україні