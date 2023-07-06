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ПВО и не только. Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Фото: Министр обороны Финляндии Антти Хакканен (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия решила сегодня, 6 июля, объявить о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдет, в частности, зенитное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Финляндии.

"Финляндия поставит Украине больше военной техники. Президент Республики принял решение по этому вопросу 6 июля 2023 года по предложению правительства", - говорится в сообщении.

Что вошло в пакет помощи

Отмечается, что это будет 17-я поставка военной техники в Украину, в частности зенитное вооружение и боеприпасы.

Отмечается, что по оперативным причинам и для обеспечения того, чтобы доставка достигла места назначения, более подробную информацию о содержании помощи, способе доставки или его расписание опубликовано не будет.

Сколько всего финансов выделила Финляндия на военную помощь Украине

Замена оборонной техники в этом пакете обойдется Финляндии примерно в 105 миллионов евро.

Общая стоимость всех представленных на данный момент пакетов военной техники составляет около 1,2 миллиарда евро. При принятии решения о дополнительной помощи учитывались как потребности Украины, так и ресурсы Сил обороны.

Помощь от Финляндии

Недавно в государственный бюджет Украины сегодня, 29 июня, поступили грантовые средства в размере 1,215 млрд долларов от США и Финляндии.

В апреле Финляндия объявила о 15-м пакете военной помощи, в который войдет снаряжение для воинов ВСУ, проходящих обучение в рамках миссии EUMAM.

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