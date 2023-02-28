UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ППО не допомагає. Під Москвою росіян від безпілотників "рятують" гілки дерев

Фото: під Москвою росіян від безпілотників "рятують" гілки дерев (t.me/readovkanews)
Автор: Марія Кучерявець

У Московській області неподалік від об'єкта, що належить "Газпрому" сьогодні впав безпілотник. Проте, його не збила "хвалена" росіянами ППО, літальному апарату завадили "гілки дерев".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Readovka і SHOT.

Так, сьогодні жителі Росії фактично прийшли до висновку, що гілки дерев у них працюють ефективніше за ППО.

Зокрема, російські Telegram-канали повідомили, що причиною падіння безпілотника під Москвою стало те, що в ньому нібито "скінчилося паливо", а "гілки зачепили пташку".

Традиційно росіяни стверджують, що це був український безпілотник і навіть називають який, а саме БПЛА UJ-22 Airborne.

Втім, зазначимо, що від української сторони офіційних коментарів щодо цього інциденту та й іншими випадками нальотів безпілотників від яких сьогодні "тривожно" у Росії не надходило.

Тож поки у росіян хоча б гілки дерев працюють ефективніше ППО, їм варто було б замислитися, як безпілотник зміг пролетіти безперешкодно майже 500 км і опинитися практично біля Москви.

Нагадаємо, що ніч та сьогоднішній день почався для Росії з новин про "невідомі" атаки безпілотників.

Зокрема, на цю мить вже відомо про БПЛА, які були помічені над Адигеєю, Туапсе, Бєлгородом, Брянськом, Санкт-Петербургом та під Москвою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМосквадрониПВО