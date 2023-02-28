ППО не допомагає. Під Москвою росіян від безпілотників "рятують" гілки дерев

У Московській області неподалік від об'єкта, що належить "Газпрому" сьогодні впав безпілотник. Проте, його не збила "хвалена" росіянами ППО, літальному апарату завадили "гілки дерев".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Readovka і SHOT.

Так, сьогодні жителі Росії фактично прийшли до висновку, що гілки дерев у них працюють ефективніше за ППО.

Зокрема, російські Telegram-канали повідомили, що причиною падіння безпілотника під Москвою стало те, що в ньому нібито "скінчилося паливо", а "гілки зачепили пташку".

Традиційно росіяни стверджують, що це був український безпілотник і навіть називають який, а саме БПЛА UJ-22 Airborne.

Втім, зазначимо, що від української сторони офіційних коментарів щодо цього інциденту та й іншими випадками нальотів безпілотників від яких сьогодні "тривожно" у Росії не надходило.

Тож поки у росіян хоча б гілки дерев працюють ефективніше ППО, їм варто було б замислитися, як безпілотник зміг пролетіти безперешкодно майже 500 км і опинитися практично біля Москви.

Нагадаємо, що ніч та сьогоднішній день почався для Росії з новин про "невідомі" атаки безпілотників.

Зокрема, на цю мить вже відомо про БПЛА, які були помічені над Адигеєю, Туапсе, Бєлгородом, Брянськом, Санкт-Петербургом та під Москвою.

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