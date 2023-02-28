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ПВО не помогает. Под Москвой россиян от беспилотников "спасают" ветки деревьев

Новина українською →
Московская область, Вторник 28 февраля 2023 14:36
ПВО не помогает. Под Москвой россиян от беспилотников "спасают" ветки деревьев Фото: под Москвой россиян от беспилотников "спасают" ветки деревьев (t.me/readovkanews)
Автор: Мария Кучерявец

В Московской области неподалеку от принадлежащего "Газпрому" объекта сегодня упал беспилотник. Однако его не сбила "хваленная" россиянами ПВО, летательному аппарату помешали "ветки деревьев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Readovka и SHOT.

Так, сегодня жители России фактически пришли к выводу, что ветви деревьев у них работают эффективнее ПВО.

В частности, российские Telegram-каналы сообщили, что причиной падения беспилотника под Москвой стало то, что в нем якобы "кончилось топливо", а "ветки тронули птицу".

Традиционно россияне утверждают, что это был украинский беспилотник и даже называют его вид, а именно БПЛА UJ-22 Airborne.

Отметим, что от украинской стороны официальных комментариев по этому инциденту и другим случаям налетов беспилотников от которых сегодня "тревожно" в России не поступало.

Так что пока у россиян хотя бы ветви деревьев работают эффективнее ПВО, им стоило бы задуматься, как беспилотник смог пролететь беспрепятственно почти 500 км и оказаться практически у Москвы.

ПВО не помогает. Под Москвой россиян от беспилотников &quot;спасают&quot; ветки деревьев

Напомним, что ночь и сегодняшний день начался для России с новостей о "неизвестных" атаках беспилотников.

В частности, на этот момент уже известно о БПЛА, которые были отмечены над Адыгеей, Туапсе, Белгородом, Брянском, Санкт-Петербургом и под Москвой.

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