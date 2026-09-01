ППО за день збила майже 80% реактивних дронів, атака триває, - Повітряні сили

За інформацією Повітряних сил, із 99 запущених дронів 72 були реактивними.

В результаті роботи протиповітряної оборони було збито або подавлено 82 ударні безпілотники, 57 з яких реактивні (79,17% від загальної кількості запущених реактивних дронів).

Станом на 18:30 у повітряному просторі зафіксували 10 ударних безпілотників. Також через кордон заходять нові групи дронів. Українців закликали не ігнорувати тривогу.

Реактивні безпілотники

Нагадаємо, останнім часом Росія почала дедалі активніше використовувати для ударів по Україні реактивні безпілотники. Однією з головних цілей атак ворога є об'єкти в Києві та області. На цьому тлі у столиці постійно оголошують повітряну тривогу.

Лише за серпень російські окупанти запустили по Україні 2800 реактивних безпілотників. Ворог наростив їхнє застосування наприкінці місяця.

Поки що українським воїнам досить важко справлятися з такими безпілотниками, для їх знищення використовують дорогі ракети-перехоплювачі.