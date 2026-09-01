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ППО за день збила майже 80% реактивних дронів, атака триває, - Повітряні сили

19:08 01.09.2026 Вт
1 хв
Росіяни з ранку запустили по Україні майже 100 безпілотників
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: українські воїни збивають російські реактивні дрони (facebook.com/mvs gov ua)

Російські окупанти сьогодні, 1 вересня, зранку запустили по Україні 99 ударних безпілотників. Більшість із них збили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією Повітряних сил, із 99 запущених дронів 72 були реактивними.

В результаті роботи протиповітряної оборони було збито або подавлено 82 ударні безпілотники, 57 з яких реактивні (79,17% від загальної кількості запущених реактивних дронів).

Станом на 18:30 у повітряному просторі зафіксували 10 ударних безпілотників. Також через кордон заходять нові групи дронів. Українців закликали не ігнорувати тривогу.

Реактивні безпілотники

Нагадаємо, останнім часом Росія почала дедалі активніше використовувати для ударів по Україні реактивні безпілотники. Однією з головних цілей атак ворога є об'єкти в Києві та області. На цьому тлі у столиці постійно оголошують повітряну тривогу.

Лише за серпень російські окупанти запустили по Україні 2800 реактивних безпілотників. Ворог наростив їхнє застосування наприкінці місяця.

Поки що українським воїнам досить важко справлятися з такими безпілотниками, для їх знищення використовують дорогі ракети-перехоплювачі.

Також Україна для знищення реактивних дронів використовує кілька видів дронів-перехоплювачів. Детальніше про таку зброю - у матеріалі РБК-Україна.

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