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ПВО за день сбила почти 80% реактивных дронов, атака продолжается, - Воздушные силы

19:08 01.09.2026 Вт
1 мин
Россияне с утра запустили по Украине почти 100 беспилотников
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: украинские воины сбивают российские реактивные дроны (facebook.com/mvs gov ua)

Российские оккупанты сегодня, 1 сентября, с утра запустили по Украине 99 ударных беспилотников. Большую часть из них сбили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации Воздушных сил, из 99 запущенных дронов 72 были реактивными.

В результате работы противовоздушной обороны было сбито или подавлено 82 ударных беспилотника, 57 из которых реактивные (79,17% от общего количества запущенных реактивных дронов).

По состоянию на 18:30 в воздушном пространстве зафиксировали 10 ударных беспилотников. Также через границу заходят новые группы дронов. Украинцев призвали не игнорировать тревогу.

Реактивные беспилотники

Напомним, последнее время Россия начала все активнее использовать для ударов по Украине реактивные беспилотники. Одной из главных целей атак врага являются объекты в Киеве и области. На этом фоне в столице постоянно объявляют воздушную тревогу.

Только за август российские оккупанты запустили по Украине 2800 реактивных беспилотников. Враг нарастил их применение в конце месяца.

Пока что украинским воинам достаточно сложно справляться с такими беспилотниками, для их уничтожения используют дорогостоящие ракеты-перехватчики.

Также Украина для уничтожения реактивных дронов использует несколько видов дронов-перехватчиков. Детальнее о таком оружии - в материале РБК-Украина.

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