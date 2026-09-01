ПВО за день сбила почти 80% реактивных дронов, атака продолжается, - Воздушные силы

По информации Воздушных сил, из 99 запущенных дронов 72 были реактивными.

В результате работы противовоздушной обороны было сбито или подавлено 82 ударных беспилотника, 57 из которых реактивные (79,17% от общего количества запущенных реактивных дронов).

По состоянию на 18:30 в воздушном пространстве зафиксировали 10 ударных беспилотников. Также через границу заходят новые группы дронов. Украинцев призвали не игнорировать тревогу.

Реактивные беспилотники

Напомним, последнее время Россия начала все активнее использовать для ударов по Украине реактивные беспилотники. Одной из главных целей атак врага являются объекты в Киеве и области. На этом фоне в столице постоянно объявляют воздушную тревогу.

Только за август российские оккупанты запустили по Украине 2800 реактивных беспилотников. Враг нарастил их применение в конце месяца.

Пока что украинским воинам достаточно сложно справляться с такими беспилотниками, для их уничтожения используют дорогостоящие ракеты-перехватчики.