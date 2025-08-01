ППО безсила проти дронів? Путін роздасть зброю сотням тисяч охоронців

Зазначається, що відомча охорона (ВО) є системою охоронних підрозділів при органах влади, держкорпораціях або стратегічних підприємствах, які забезпечують безпеку об'єктів, що перебувають у їхньому віданні. Сама ж охорона, яка фінансується за рахунок бюджету чи підприємств, не входить до Росгвардії чи МВС Росії.

У законі вказано, що зброя та патрони калібром до 20 мм видаватимуть "на певний час" співробітники Росгвардії після проведення відповідного інструктажу.

Оснащуватимуть ними бійців відомчої охорони федеральних держорганів, установ виконавчої влади та влади Москви для боротьби з безпілотниками (повітряними, підводними та надводними).

За інформацією Росгвардії, Міністерство транспорту має у своєму розпорядженні більш ніж 50 000 співробітників відомчої охорони, у "Росатому" - близько 20 000 осіб, а у РЖД - до 30 000 охоронців.

Загалом чисельність охоронців за всіма формами, згідно з приблизними підрахунками, сягає 200 000 - 250 000 осіб.

Зазначається, що до підписаного Путіним закону співробітники ВО мали право застосовувати спецзасоби та стрілецьку зброю поза об'єктами, що охороняються, "тільки при переслідуванні осіб, які вчинили злочин або адміністративне правопорушення на об'єктах, що охороняються".