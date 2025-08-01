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ПВО бессильна против дронов? Путин раздаст оружие сотням тысяч охранников

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон об оснащении огнестрельным оружием охранников госкорпораций для "борьбы с беспилотниками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Отмечается, что ведомственная охрана (ВО) является системой охранных подразделений при органах власти, госкорпорациях или стратегических предприятиях, которые обеспечивают безопасность объектов, находящихся в их ведении. Сама же охрана, которая финансируется за счет бюджета или предприятий, не входит в Росгвардию или МВД России.

В законе указано, что оружие и патроны калибром до 20 мм будут выдавать "на определенное время" сотрудники Росгвардии после проведения соответствующего инструктажа.

Оснащать ими будут бойцов ведомственной охраны федеральных госорганов, учреждений исполнительной власти и власти Москвы для борьбы с беспилотниками (воздушными, подводными и надводными).

По информации Росгвардии, Министерство транспорта располагает более чем 50 000 сотрудников ведомственной охраны, у "Росатома" - около 20 000 человек, а у РЖД - до 30 000 охранников.

В целом численность охранников по всем формам, согласно приблизительным подсчетам, достигает 200 000 - 250 000 человек.

Отмечается, что до подписанного Путиным закона сотрудники ВО имели право применять спецсредства и стрелковое оружие вне охраняемых объектов "только при преследовании лиц, совершивших преступление или административное правонарушение на охраняемых объектах".

 

Атаки дронов в России

Напомним, недавно жители Москвы и Подмосковья сообщили об атаке дронов. В Зеленограде и поселении Голубое раздавались взрывы. В некоторых домах выбило окна.

Также в Москве и Ростове-на-Дону в ночь на 19 июля гремели взрывы на фоне атаки беспилотников. Московский мэр Сергей Собянин утверждал, будто беспилотники были сбиты на подлете к российской столице.

В Дмитрове сообщали, что "что-то взорвалось в поле" на фоне атаки беспилотников.

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