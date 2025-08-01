ПВО бессильна против дронов? Путин раздаст оружие сотням тысяч охранников

Отмечается, что ведомственная охрана (ВО) является системой охранных подразделений при органах власти, госкорпорациях или стратегических предприятиях, которые обеспечивают безопасность объектов, находящихся в их ведении. Сама же охрана, которая финансируется за счет бюджета или предприятий, не входит в Росгвардию или МВД России.

В законе указано, что оружие и патроны калибром до 20 мм будут выдавать "на определенное время" сотрудники Росгвардии после проведения соответствующего инструктажа.

Оснащать ими будут бойцов ведомственной охраны федеральных госорганов, учреждений исполнительной власти и власти Москвы для борьбы с беспилотниками (воздушными, подводными и надводными).

По информации Росгвардии, Министерство транспорта располагает более чем 50 000 сотрудников ведомственной охраны, у "Росатома" - около 20 000 человек, а у РЖД - до 30 000 охранников.

В целом численность охранников по всем формам, согласно приблизительным подсчетам, достигает 200 000 - 250 000 человек.

Отмечается, что до подписанного Путиным закона сотрудники ВО имели право применять спецсредства и стрелковое оружие вне охраняемых объектов "только при преследовании лиц, совершивших преступление или административное правонарушение на охраняемых объектах".