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ППО, артилерія та зимове спорядження: що ЗСУ отримають за підсумками "Рамштайн-7"

Фото: генерал Марка Міллі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна за результатами зустрічі координаційної групи "Рамштайн-7" отримає системи ППО, снаряди для РСЗВ, ствольну артилерію, снаряди, а також зимове обмундирування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі.

"Греція сьогодні оголосила про готовність відправити Україні 155-мм боєприпаси. Польща також надасть ЗСУ додаткову артилерію та боєприпаси, а також засоби ППО ближньої дії", - зазначив Міллі.

Також повідомлялося, що за підсумками "Рамштайн-7" Україна отримає дві ракетні установки HAWK від Іспанії, установки РСЗВ від Німеччини, 500 млн доларів від Канади на озброєння та зимове спорядження, пакет допомоги від Швеції на 270 млн доларів та ін.

Нагадаємо, що сьогодні відбувається зустріч у форматі "Рамштайн" Рєзніков розповів ще вчора, 15 листопада.

При цьому в Пентагоні раніше розповідали, що під час зустрічі планується обговорити "зусилля щодо забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії".

Також міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що захист неба України був головною темою обговорень на черговій зустрічі контактної групи з питань оборони нашої країни.

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