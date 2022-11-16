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ПВО, артиллерия и зимнее снаряжение: что ВСУ получат по итогам "Рамштайн-7"

Фото: генерал Марка Милли (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина по результатам встречи координационной группы "Рамштайн-7" получит системы ПВО, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию, снаряды, а также зимнее обмундирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли.

"Греция сегодня объявила о готовности отправить Украине 155-мм боеприпасы. Польша также предоставит ВСУ дополнительную артиллерию и боеприпасы, а также средства ПВО ближнего действия", - отметил Милли.

Также сообщалось, что по итогам "Рамштайн-7" Украина получит две ракетные установки HAWK от Испании, установки РСЗО от Германии, 500 млн долларов от Канады на вооружение и зимнее снаряжение, пакет помощи от Швеции на 270 млн долларов и пр.

Напомним, что сегодня проходит встреча в формате "Рамштайн" Резников рассказал еще вчера, 15 ноября.

При этом в Пентагоне ранее рассказывали, что в ходе встречи планируется обсудить "усилия по обеспечению Украины средствами для защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии".

Также министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что защита неба Украины являлась главной темой обсуждений на очередной встрече контактной группы по вопросам обороны нашей страны.

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