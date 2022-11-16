ua ru
Ср, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Резніков анонсував новий "Рамштайн" по Україні

Новость на русском →
Україна, Середа 16 листопада 2022 01:42
Резніков анонсував новий "Рамштайн" по Україні Фото: Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Чергове засідання контактної групи з питань безпеки та оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у середу, 16 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Олексія Резнікова у Twitter.

"Розсекречено! Величезна кількість української агентури працює у МО РФ та Генштабі. Вони традиційно ініціюють ракетний терор безпосередньо перед зустрічами "Рамштайн"..."Рамштайн" 7 відбудеться завтра (16 листопада, - ред.)", - написав він.

Зазначимо, на "Рамштайн"-6 глави оборонних відомств близько 50 країн збиралися у жовтні у Брюсселі.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що сьома зустріч у форматі "Рамштайн" пройде у форматі відеоконференції.

Зазначимо, на попередньому засіданні у форматі "Рамштайн" Україна представила учасникам результати роботи із забезпечення контролю за зброєю, отриманою від міжнародних партнерів.

Чим закінчилося засідання шостого "Рамштайну" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков
NEWS
Кінбурнська коса та Олешки: експерт оцінив важливість позицій для ЗСУ
Кінбурнська коса та Олешки: експерт оцінив важливість позицій для ЗСУ
DAILY
Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли