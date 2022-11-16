Резніков анонсував новий "Рамштайн" по Україні
Чергове засідання контактної групи з питань безпеки та оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у середу, 16 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Олексія Резнікова у Twitter.
"Розсекречено! Величезна кількість української агентури працює у МО РФ та Генштабі. Вони традиційно ініціюють ракетний терор безпосередньо перед зустрічами "Рамштайн"..."Рамштайн" 7 відбудеться завтра (16 листопада, - ред.)", - написав він.
Зазначимо, на "Рамштайн"-6 глави оборонних відомств близько 50 країн збиралися у жовтні у Брюсселі.
Нагадаємо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що сьома зустріч у форматі "Рамштайн" пройде у форматі відеоконференції.
Зазначимо, на попередньому засіданні у форматі "Рамштайн" Україна представила учасникам результати роботи із забезпечення контролю за зброєю, отриманою від міжнародних партнерів.
Чим закінчилося засідання шостого "Рамштайну" - читайте у матеріалі РБК-Україна.