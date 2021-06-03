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Позже могут появиться устойчивые к вакцинам штаммы коронавируса, - ВОЗ

Автор: Даша Харченко

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил о вероятном появлении устойчивых к существующим вакцинам штаммов коронавируса. Ранее стало известно, что ВОЗ начнет присваивать разные буквы греческого алфавита каждой новой мутации вируса.

Об этом сообщает Sky News.

"Пока я не думаю, что мы имеем какие - то устойчивые к (действующим - ред.) вакцинам штаммы болезни, но они почти наверняка рано или поздно появятся", - сказал Набарро.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения надеется упростить для общественности растущее количество штаммов коронавируса.

Напомним, в японском городе Кобе обнаружили первую подтвержденную мутацию "британского" штамма коронавируса.

Кроме того, в Польше появились первые случаи "бразильского" штамма коронавируса. Три случая бразильского варианта были обнаружены в Южном регионе Силезия.

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