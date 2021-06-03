Згодом можуть з'явитись стійкі до вакцин штами коронавірусу, - ВООЗ

Спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про ймовірну появу стійких до наявних вакцин штамів коронавірусу. Раніше стало відомо, що ВООЗ почне присвоювати різні літери грецького алфавіту кожній новій мутації вірусу.
Про це повідомляє Sky News.
"Наразі я не думаю, що ми маємо якісь стійкі до (чинних - ред.) вакцин штами хвороби, але вони майже напевно рано чи пізно з'являться", - сказав Набарро.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я сподівається спростити для громадськості зростаючу кількість штамів коронавірусу.
Нагадаємо, в японському місті Кобе виявили першу підтверджену мутацію" британського" штаму коронавірусу.
Крім того, у Польщі з'явилися перші випадки "бразильського" штаму коронавірусу. Три випадки бразильського варіанту були виявлені в Південному регіоні Сілезія.