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В Японии впервые выявили мутацию "британского" штамма коронавируса

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Токио, Вторник 01 июня 2021 15:31
В Японии впервые выявили мутацию "британского" штамма коронавируса Фото: в Японии "британский" штамм коронавируса (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти японского города Кобе заявили о первой подтвержденной мутации "британского" штамма коронавируса. Новый вид COVID-19 выявили у мужчины в мае.

Об этом сообщает Telegraph.

В ходе анализа было установлено, что тип вируса мужчины имел помимо характерной для "британского" штамма мутации N501Y мутацию E484Q.

"Пациент обратился в медицинское учреждение 17 мая в связи со слабовыраженными болями в области живота. После проведения ПЦР-теста было подтверждено наличие коронавируса. Затем было проведено исследования образца на наличие мутаций и была выявлена мутация N501Y", - говорится в релизе администрации города.

Напомним, Япония продлевает карантин, в стране обнаружили рекордную заболеваемость COVID-19.

Ранее сообщалось, что коронавирус парализовал больницы мегаполиса в Японии. Врачи просят властей отказаться от Олимпиады.

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