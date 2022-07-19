Позор России. Оккупант жалуется на собственную артиллерию, - перехват ГУР

Российские оккупанты жалуются на собственную артиллерию. Говорят, что она стреляет по их же позициям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват разговора россиян от Главного управления разведки.
Оккупант в телефонном разговоре с отцом рассказывает как по их позициям работает ВСУ: "Все подряд по нам крыли. Там мясо, страшно".
Отец удивляется, почему россиянам не помогает артиллерия.
"Она у нас ужасная, папа. Позор России. Она по нам больше бьет", - говорит он.
Напомним, россияне готовы выпрыгивать из грузовиков по дороге к границе и идти пешком 15 километров, чтобы не попасть на войну в Украине.
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