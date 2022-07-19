UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Позор России. Оккупант жалуется на собственную артиллерию, - перехват ГУР

Фото: россияне жалуются на собственную артиллерию (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты жалуются на собственную артиллерию. Говорят, что она стреляет по их же позициям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват разговора россиян от Главного управления разведки.

Оккупант в телефонном разговоре с отцом рассказывает как по их позициям работает ВСУ: "Все подряд по нам крыли. Там мясо, страшно".

Отец удивляется, почему россиянам не помогает артиллерия.

"Она у нас ужасная, папа. Позор России. Она по нам больше бьет", - говорит он.

Напомним, россияне готовы выпрыгивать из грузовиков по дороге к границе и идти пешком 15 километров, чтобы не попасть на войну в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки