Ганьба Росії. Окупант скаржиться на власну артилерію, - перехоплення ГУР

Окупант у телефонній розмові з батьком розповідає як по їхнім позиціям працює ЗСУ: "Все підряд по нам крили. Там м'ясо, страшно".

Батько дивується, чому росіянам не допомагає артилерія.

"Вона у нас жахлива, тату. Ганьба Росії. Вона по нам більше б'є", - каже він.