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Ганьба Росії. Окупант скаржиться на власну артилерію, - перехоплення ГУР

Фото: росіяни скаржаться на власну артилерію (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти скаржаться на власну артилерію. Кажуть, що вона стріляє по їхніх же позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення розмови росіян від Головного управління розвідки.

Окупант у телефонній розмові з батьком розповідає як по їхнім позиціям працює ЗСУ: "Все підряд по нам крили. Там м'ясо, страшно".

Батько дивується, чому росіянам не допомагає артилерія.

"Вона у нас жахлива, тату. Ганьба Росії. Вона по нам більше б'є", - каже він.

Нагадаємо, росіяни готові вистрибувати з вантажівок дорогою до кордону та йти пішки 15 кілометрів, аби не потрапити на війну в Україні.

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