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Оккупанты выпрыгивают из грузовиков по дороге на границу с Украиной. Новый перехват ГУР

Новина українською →
Украина, Вторник 19 июля 2022 15:59
Оккупанты выпрыгивают из грузовиков по дороге на границу с Украиной. Новый перехват ГУР Фото: оккупанты настолько не хотят воевать, что выпрыгивают из грузовиков по дороге в Украину (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне настолько не хотят ехать воевать в Украину, что даже готовы выпрыгивать из грузовиков по дороге к границе и идти пешком 15 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват разговора Главного управления разведки.

"Много-много людей написали рапорты. Их загрузили в КАМАЗы, типа мы везем вас в аэропорт, чтобы отправить домой. И в закрытых КАМАЗах отправили в сторону Украины. Они по дороге чухнули (поняли) - начали прямо выпрыгивать из машины. Потому что впереди колонны шел танк. Они чухнули, что что-то не так и давай выпрыгивать все из машин. Там стали стрелять в воздух", - рассказала жена одного из оккупантов.

По ее словам, кто-то из новобранцев успел позвонить родственникам и пробежать 15 километров.

"Кто родственникам успел позвонить и кричал - бегите в прокуратуру, пишите скорее заявление. Их там держали несколько дней как пленных. А когда пошла огласка, сказали, что везли ремонтные работы проводить", - добавила она.

Напомним, в перехваченных разговорах российские солдаты хвастаются родственникам, что убивают мирных жителей в Украине.

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