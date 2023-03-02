"Познайомились" з HIMARS. Окупант поскаржився другу на новітнє озброєння українців (перехоплення)

Українські військові розбомбили за допомогою HIMARS одну з баз росіян неподалік Кремінної. В результаті цього загинули дев'ять окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управляння розвідки.

За словами окупанта, його товариші вирішили заночувати на одній із баз у Кремінній. Однак це засікли українські військові та "відпрацювали" по базі з HIMARS. В результаті цього частина росіян загинула, а інша отримала поранення.

Він також поскаржився на те, що ЗСУ отримують новітнє озброєння, в тому числі танки Leopard, які надають перевагу в боях.

За словами окупанта, його командування вичікує більш сприятливих погодних умов для того, щоб піти у наступ. Ймовірніше за все це відбудеться вкінці березня, коли підсохне земля і зможуть йти танки.