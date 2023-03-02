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"Познайомились" з HIMARS. Окупант поскаржився другу на новітнє озброєння українців (перехоплення)

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Україна, Четвер 02 березня 2023 19:10
"Познайомились" з HIMARS. Окупант поскаржився другу на новітнє озброєння українців (перехоплення) Фото: українські військові розбомбили за допомогою HIMARS одну з баз росіян неподалік Кремінної (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові розбомбили за допомогою HIMARS одну з баз росіян неподалік Кремінної. В результаті цього загинули дев'ять окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управляння розвідки.

За словами окупанта, його товариші вирішили заночувати на одній із баз у Кремінній. Однак це засікли українські військові та "відпрацювали" по базі з HIMARS. В результаті цього частина росіян загинула, а інша отримала поранення.

Він також поскаржився на те, що ЗСУ отримують новітнє озброєння, в тому числі танки Leopard, які надають перевагу в боях.

За словами окупанта, його командування вичікує більш сприятливих погодних умов для того, щоб піти у наступ. Ймовірніше за все це відбудеться вкінці березня, коли підсохне земля і зможуть йти танки.

Нагадаємо, що Росія кожного дня втрачає велику кількість своїх військових при спробі захопити та окупувати Україну.

Дружина військовослужбовця РФ обурена, що родини збирають кошти на забезпечення мобілізованих. Окупант їй розповів, як інші росіяни готові ламати кістки, аби втекти з передової в Україні.

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